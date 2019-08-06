Стало известно, из-за чего слишком рано умирают представители сильного пола, сообщает DEITA.RU.

Николай Герасименко, представляющий Госдуму по вопросам охраны здоровья, заявил, что основными факторами, значительно снижающими продолжительность жизни мужчин в России являются курение и пристрастие к алкоголю.



Эксперт отметил, что если бы российские мужчины не имели вредных привычек, то жили бы в среднем на десять лет дольше, чем сейчас.

Именно из-за того, что организм мужчин постоянно испытывает воздействие алкогольных и табачных ядов, уже к 55 годам он сильно изнашивается.

Средний срок жизни мужчин в России как раз и колеблется вокруг этой временной отметки. По этой же причине в особу зону риска входят представители сильного пола от 40 до 55 лет.

Дмитрий Шевченко