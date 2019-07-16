У тех, кто живет в городе, много возможностей. Но и нагрузка на психику значительно выше, что приводит к появлению стрессов и необходимости их преодолевать, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Психолог, член РПО и директор СПбИПК Марина Архипова рассказывает, как можно справиться со стрессом и вернуть душевное равновесие.

По ее словам, окружающая среда существенно влияет на состояние человека. Успокаивающе воздействует на нас небо и природа, зелень. В большом городе этого мало, в отличие от домов строгих геометрических форм, и эта среда воспринимается человеком как недостаточно комфортная, как муравейник.

В городе нередки ощущения эмоционального опустошения, депрессии, хронической усталости, нарушения сна у людей самого разного возраста.

Также причинами стресса у граждан является труднодоступность карьерного роста, отсутствие смысла в выполняемой работе, трудности с построением близких отношений, одиночество, низкая самооценка и отсутствие интереса к жизни. У людей зрелого возраста по этим причинам могут случаться панические атаки.

Чтобы привести нервную систему в порядок, стоит чаще выезжать на природу, менять обстановку. Еще – проводить время с близкими людьми, уделять внимания отношениям, работать над ними и укреплять их. Приятные и полезные социальные контакты дают ощущение полноты, удовлетворенности и комфорта. Особенно это актуально после рабочего дня.

Уделите время приятным и важным для вас мелочам, которые есть в каждом вашем дне, замечайте хорошие мгновения. Заведите домашнего питомца. Помочь могут творчество, благотворительность, социально значимые дела. Физическая нагрузка также позволит достичь желаемого ощущения комфорта и спокойствия, при условии, что она вас не утомляет, а радует.

Анастасия Туркова