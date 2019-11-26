Названы приложения, которые опасны для телефонов

Они могут украсть личные данные или даже использовать ваши аккаунты в соцсетях, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".



Прежде всего, под угрозой владельцы телефонов на Android. Ведь только им доступна возможность скачать приложение не из официального магазина, а с различных сайтов. Так делать ни в коем случае нельзя – такие файлы могут быть заражены вирусами. Они могут встроить рекламу в ваш телефон или украсть личные данные.

Кроме того, даже при скачивании из официального магазина, рекомендуется внимательно читать информацию о разработчике. Например, вы можете наткнуться на подделку.

Третий тип опасных приложений – так называемые помощники. Как правило, это дизайнерские клавиатуры и тому подобное. В любом случае, это приложения, которые запрашивают слишком много прав. Доступ к контактам и смс для клавиатуры, доступ к фото для фонарика. Это говорит об одном – разработчики хотят получить ваши данные и использовать их.

Елена Миронова