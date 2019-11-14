Названы привычки, мешающие похудеть

Диетологи дали полезные советы всем, кто хочет избавиться от лишнего веса, сообщает DEITA.RU.



Список некоторых привычек может мешать людям худеть. Диетологи составили целый такой список, сообщает Food News.

Например, сильно мешают похудеть и закрепить результат строгие диенты. Люди часто срываются и не могут достичь результата. Вместо этого лучше питаться сбалансированно.

Еще одна вредная привычка – слишком быстрое пережевывание пищи. Организм не понимает, что наелся, поэтому берет больше.

Перекусы тоже не ведут к потере веса. Чтобы их избежать, надо есть по расписанию – так мозг привыкнет к определенному времени приема пищи.

Елена Миронова