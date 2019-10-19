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Названы признаки скорой «смерти» автомата в машине

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Коробка передач подает сигналы о том, что ее надо срочно ремонтировать, однако не все водители понимают эти намеки, сообщает DEITA.RU.

Автоматическая коробка передач – технически сложный агрегат. И ремонт или замена стоят приличных денег. Поэтому важно следить за состоянием АКПП и устранять неполадки когда они только появились. Автор канала «Автомеханик» в Яндекс.Дзен раскрыл несколько признаков сломавшейся АКПП.

Долгое включение режима Драйв

Если вы перевели ручку в положение D, а автомат еще несколько секунд думает, это плохой знак. Есть вероятность, что надо заменить трансмиссионное масло или, что хуже, это означает выход из строя мехатроника. В любом случае, надо срочно отправляться в сервис, пока АКПП еще можно починить.

Самостоятельное начало движения

Если вы переводите АКПП в режим D, и машина начинает катиться сама – без нажатой педали газа, это плохой знак. Езжайте в сервис: такое самостоятельное движение говорит не только о проблемах с АКПП, но и о поломках кардана, полуосей.

Рывки при переключениях

Если при переключении передач машина дергается, это может означать наличие проблем с сгорание фрикционов или проблем с гидроблоком. Важно сразу обратиться в сервис, чтобы не тратиться на дорогостоящий ремонт трансмиссии.

Елена Миронова

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