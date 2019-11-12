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Названы продукты, которые надо есть, чтобы худеть
Диетологи дали полезную рекомендацию, сообщает DEITA.RU.
Специалисты в области диетологии составили целый список продуктов, которые могут реально помочь в похудении. Об этом сообщает Food News.
Так, один из важнейших продуктов всех, кто хочет ускорить обмен веществ – вареные вкрутую яйца. В них содержится огромное количество белка. Это значит, что калории из продукта потратятся на его же переработку. Таким свойством обладают вообще все продукты, состоящие из белка.
Также полезно есть имбирь, чечевицу, брокколи и листовые овощи. Также зеленый чай поможет быстрее сжечь калории.
Елена Миронова