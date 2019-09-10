Названы продукты, которые нельзя мыть

Врачи не рекомендуют ополаскивать популярные на столе россиян продукты, сообщает DEITA.RU.

Грибы, куриные яйца, а также курица стали теми продуктами, которые специалисты Роскачества настоятельно рекомендовали не мыть.

Отметим, что речь идёт об их состоянии перед приготовлением. Причиной, по которой поступили такие рекомендации называется то, что вода далеко не всегда способна побороть или смыть опасные микробы, зато может стать фактором их распространения на кухне.

Статистика также на стороне специалистов. Как оказалось, четверть их тех, кто любит мыть курицу перед тем, как начать её готовить, страдает от инфекции в кишечнике. Все виной распространённая бактерия сальмонеллы.

Единственным вариантом, который может обезопасить человека от вредных организмов, является термообработка.

Ранее стало известно, что в российских магазинах могут подскочить цены на продукты.

Дмитрий Шевченко