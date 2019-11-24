Новости
Названы продукты, которые заменяют лекарства
24 Ноябрь 2019, 22:30
«Проезда нет» — снегоуборочную технику «кидает» на скользкой трассе
24 Ноябрь 2019, 21:32
Пилот самолета умер после экстренно посадки
24 Ноябрь 2019, 20:51
«Ставьте авто, сидите дома» — автомобилисты Приморья в панике
24 Ноябрь 2019, 19:33
Серьезные проблемы наблюдаются на важной трассе
24 Ноябрь 2019, 19:23
ГИБДД выписывает штрафы за законную парковку
24 Ноябрь 2019, 18:59
Форум «Мой бизнес» состоялся во Владивостоке
24 Ноябрь 2019, 18:50
Обстоятельства гибели жены мэра проверяет СКР
24 Ноябрь 2019, 18:29
Названы продукты, которые заменяют лекарства
Существуют список некоторых продуктов, которые способные заменить лекарственные препараты, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал доктор Франциска Рубин во время беседы с корреспондентом Focus.
По мнению врача, чтобы улучшить состояние здоровья, нужно употреблять картофель, овес, мед, имбирь, лук, масло, лимон, куркуму, соль и капусту. Данные продукты стоит не только есть, но и делать из них маски и компрессы.
В качестве примера Рубин приводит давно привычный россиянам картофель, который нужно употреблять для здоровья кишечника. Он выводит холестерин из организма. Также врач уверен, что капуста очень полезна для зрения.
В случае появления признаков нейродермита следует отваривать овес и есть его. Имбирь тоже полезен при высоком холестерине, он хорошо разжижает кровь.
Ранее прошла информация о том, что лечиться подобными «препаратами» придется жителям отдаленных районов Камчатского края. Это связано в первую очередь с тем, что в некоторые села в межсезонье все самое необходимое завозится по воздуху. На данный момент в медучреждениях даже нет антибиотиков, так как все закончились, а новый вертолет прилетит нескоро.
Екатерина Брязгунова