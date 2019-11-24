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Названы продукты, которые заменяют лекарства

Лекарства

Существуют список некоторых продуктов, которые способные заменить лекарственные препараты, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал доктор Франциска Рубин во время беседы с корреспондентом Focus.

По мнению врача, чтобы улучшить состояние здоровья, нужно употреблять картофель, овес, мед, имбирь, лук, масло, лимон, куркуму, соль и капусту. Данные продукты стоит не только есть, но и делать из них маски и компрессы.

В качестве примера Рубин приводит давно привычный россиянам картофель, который нужно употреблять для здоровья кишечника. Он выводит холестерин из организма. Также врач уверен, что капуста очень полезна для зрения.

В случае появления признаков нейродермита следует отваривать овес и есть его. Имбирь тоже полезен при высоком холестерине, он хорошо разжижает кровь.

Ранее прошла информация о том, что лечиться подобными «препаратами» придется жителям отдаленных районов Камчатского края. Это связано в первую очередь с тем, что в некоторые села в межсезонье все самое необходимое завозится по воздуху. На данный момент в медучреждениях даже нет антибиотиков, так как все закончились, а новый вертолет прилетит нескоро.

Екатерина Брязгунова

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