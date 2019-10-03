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Названы профессии для упрощенного получения гражданства

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Паспорт РФ

Стало известно, каким иностранным профессионалам проще всего получить российское гражданство. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно новому документу Минтруда, опубликованному на сайте правовой информации, стать гражданами России в упрощенном порядке смогут представители ста тридцати пяти профессий, чья рабочая деятельность в течение года проходит на территории РФ.

В частности, речь идет о рыбоводах, агроинженерах, ветеринарах, воспитателях, токарях, математиках, энтомологах, редакторах и различных узконаправленных медицинских работниках.

Получение гражданства России в упрощенном виде подразумевает под собой сокращение необходимого рабочего стража в одной из компаний страны иностранного работника или лица без гражданства с трех лет до года. Новый закон вступил в законную силу со среды, второго октября текущего года.  

А между тем в Приморском крае ведется борьба с иностранными водителями. Глава региона Олег Кожемяко распорядился, чтобы уже в следующем году заграничные гости не имели доступа к работе в сфере общественного транспорта. К такси это распоряжение тоже относится.

Исключением из правила станут иностранные водители, возящие на экскурсии зарубежных гостей Приморья на официальных автобусах от турфирм.   

Екатерина Цой

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