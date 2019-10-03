Названы профессии для упрощенного получения гражданства

Стало известно, каким иностранным профессионалам проще всего получить российское гражданство. Об этом сообщает DEITA.RU.

Согласно новому документу Минтруда, опубликованному на сайте правовой информации, стать гражданами России в упрощенном порядке смогут представители ста тридцати пяти профессий, чья рабочая деятельность в течение года проходит на территории РФ.

В частности, речь идет о рыбоводах, агроинженерах, ветеринарах, воспитателях, токарях, математиках, энтомологах, редакторах и различных узконаправленных медицинских работниках.

Получение гражданства России в упрощенном виде подразумевает под собой сокращение необходимого рабочего стража в одной из компаний страны иностранного работника или лица без гражданства с трех лет до года. Новый закон вступил в законную силу со среды, второго октября текущего года.

А между тем в Приморском крае ведется борьба с иностранными водителями. Глава региона Олег Кожемяко распорядился, чтобы уже в следующем году заграничные гости не имели доступа к работе в сфере общественного транспорта. К такси это распоряжение тоже относится.

Исключением из правила станут иностранные водители, возящие на экскурсии зарубежных гостей Приморья на официальных автобусах от турфирм.

Екатерина Цой