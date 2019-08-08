Стали известны места работы с наивысшими рисками развития онкологических заболеваний, сообщает DEITA.RU.

Министерство здравоохранения озвучило статистику самых опасных профессий, работники которых чаще всего склонны иметь проблемы со здоровьем, вызывающие рак.

По данным ведомства, первыми по числу онкозаболеваний стали электрогазосварщики и электросварщики ручной сварки. Также в зоне риска оказались работники обрабатывающих производств, а также металлурги и строители.

При этом, наибольшее количество диагнозов приходилось на опухли бронхов и лёгких, реже - рака желудка и гортани, а также на новообразования в почках.



Больше всего "профессиональных" больных зарегистрировали в Краснодарском крае.

Дмитрий Шевченко