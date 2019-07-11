По-настоящему хороший водитель, как говорят, придерживается этих пяти правил, сообщает DEITA.RU.

Первое: прислушиваться к шумам в автомобиле, чтобы вовремя выявить поломки и избежать дорогостоящих ремонтов.

Второе: мойка автомобиля должна включать в себя осмотр кузова на царапины, вмятины, «рыжики» и трещины. Так вы избежите появления ржавчины и дыр в дальнейшем.

Третье: масло в двигателе и фильтр менять через 7 – 10 тысяч километров. Четвертое: расходники вроде охлаждающей жидкости, тормозной жидкости, воздушных фильтров, фильтров салона, ремня ГРМ и тормозных колодок нужно заменять своевременно. Про аккумулятор тоже не стоит забывать – иногда проверяйте.

Пятое: проверять подкапотное пространство, чтобы заметить случившуюся вдруг утечку масла, рассохшиеся или потрескавшиеся патрубки и трубки, наличие масла в гидроусилителе, проверять состояние проводов и разъёмов. Уровень стеклоочистителя и тормозной жидкости не оставляйте без внимания тоже.

Анастасия Туркова