Мошенники с каждым годом становятся все более изворотливыми, чтобы заполучить наши деньги, сообщает DEITA.RU.



Россияне вспомнили все популярные уловки мошенников, на которые они или их знакомые попадались. Вот самые распространенные.

Авторазводы

Мошенник и его подельники инсценируют ДТП с вашей машиной. Расплатиться требуют на месте – якобы нет времени ждать ГИБДД. Никогда не платите на месте – скорее всего опытный гаишник сразу поймет, что эта авария – банальный авторазвод.

Визиты коммунальщиков

По квартирам могут ходитель подставные представители управляющей компании, газовщики, электрики или сантехники. Все они не только могут украсть ценные вещи из дома, но и развести вас на покупку ненужного оборудования, которое в магазине стоит в разы дешевле.

Смс

Любые смс, в которых вас просят раскрыть личные данные или, тем более, коды или данные от карт, посылают мошенники. Игнорируйте их.

Штрафы

В последнее время стало популярно подкладывать под дворники на машине записки. Смысл примерно один: водитель нарушил ПДД, а мошенник это снял на камеру. Если водитель не переведет указанную сумму по указанным реквизитам, фото отправятся в ГИБДД. Это развод – даже если штраф по итогу и придет, лучше уж заплатить деньги в бюджет, чем проходимцу.

«Бесплатные» подарки

Часто нам приходят письма и сообщения о том, что компания N готова подарить подарок. Надо только оплатить пересылку или комиссию. Не верьте: заполучив эти деньги, мошенники заблокируют номер телефона.

Елена Миронова