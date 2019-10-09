Названы пять жестких разводов инспекторов ГИБДД

Зачастую жажда наживы становится сильнее принципов, продиктованных уставом службы, и сотрудники ГИБДД позволяют себе специально одурачивать автовладельцев, сообщает DEITA.RU.

Одним из помощников инспекторов ГИБДД становятся алкотестеры, купленные через интернет, как отмечает портал «Автовзгляд». Такой прибор нельзя по праву считать штатным оборудованием. Инспекторы просят «дунуть в трубочку» водителя, предварительно применив психологические тактики воздействия. Зачастую жертвами такого способа отъёма денег становятся представители прекрасной половины человечества, а также пенсионеры. Последние, к слову, могут употреблять лекарства, которые могут показать положительные промилле.

Участники второго способа развода водителей дислоцируются неподалёку от остановок транспорта, где не предусмотрено остановочного кармана. Объезжая автобус, водитель вынужден выезжать на встречную полосу, а инспекторы с удовольствием зафиксируют нарушение.

Третий способ предполагает наличие поезда, который стоит неподалёку от переезда и подаёт сигнал о том, что ожидается движение на путях. Мало найдётся настолько честных автомобилистов, которые будут целый день стоять на переезде, ожидая разрешающего сигнала. Многие, нарушая правила, минуют переезд, где и попадут в цепкие объятия инспекторов ГИБДД.

Ещё один способ предполагает размещение экипажа ДПС рядом с пешеходными переходами. Зачастую в рабочих планах у инспекторов ГИБДД фигурирует определённое количество протоколов по факту нарушения ПДД на «зебре». Поэтому водитель, который не пропустил пешехода, может попасть «под горячую» руку инспектора.

Наконец, пятый способ позволяет инспектору ГИБДД почувствовать себя актёром. Данный способ чаще всего любят проводить на водителях, следующих транзитом. Автовладельцу объявляют, что несколькими километрами ранее он выехал через сплошную линию на встречную полосу движения и это зафиксировано другим экипажем ДПС. Для пущей «правдоподобности» инспектор по рации звонит «другому» экипажу. Сообщается и номер автомобиля, а собеседник «подтверждает», что данный автомобиль совершил нарушение.

Водителям желательно не только иметь стальные нервы для общения с инспекторами, но и обзавестись видеорегистратором, чтобы иметь возможность доказать свою правоту в суде.

Софья Корф