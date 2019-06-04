Росстат поделился данными о размерах зарплат в различных отраслях экономики, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Счётное ведомство сравнило зарплаты прошлого года с позапрошлым. Как оказалось, самыми высокооплачиваемыми специалистами остаются работники в нефте- и газодобывающей сферы. Час их работы стоит 793 рубля.

Выходит, что в месяц нефтяники газовики получают в среднем около 130 тысяч рублей. На втором месте, как ни странно, оказались сотрудники производств табачных компаний. Им платят 739 рублей в час. За месяц выходит около 121 тысячи рублей. На третьем месте работники на производстве кокса и нефтепродуктов. Им в среднем платят 735 рублей в час, или более 121 тысячи рублей в месяц.

В то же время наибольшими темпами в России растут заработки тех, кто трудится в области здравоохранения и социальных услуг. В прошлом году их доходы увеличились на 23%, до 260 рублей в час или около 43 тысяч рублей в месяц.