telegr wh call

Новости

Сделать Приморье лучше предлагают интернет-пользователям

13 Ноябрь 2019, 14:08

Бизнесмены показали, как избежать наказания за нелегальное казино

13 Ноябрь 2019, 14:00

Полиция рассказала об убийце собак на глазах хозяйки

13 Ноябрь 2019, 13:40

Показ нацистской символики могут разрешить в России

13 Ноябрь 2019, 13:20

Названы размеры детских пособий в 2020 году

13 Ноябрь 2019, 13:00

Скандал в военной части: нарушитель заплатит за дрон

13 Ноябрь 2019, 12:40

Денежное довольствие солдат вырастет вдвое

13 Ноябрь 2019, 12:20

Дело в суд: водитель фуры может получить 7 лет за смерть семьи на рухнувшем мосту

13 Ноябрь 2019, 12:00

Deita TV

авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Названы размеры детских пособий в 2020 году

Деньги - Н

С 1 января традиционно вырастут различные пособия, в том числе для будущих и молодых мамочек и граждан, которым не повезло уйти на больничный, сообщает DEITA.RU. О том, на какие средства могут рассчитывать данные категории граждан, рассказал представитель Фонда социального страхования.

Так, начиная с 2020 года самое большое пособие по временной нетрудоспособности составит 2 тысячи 301 рубль 36 копеек. Это на 150 рублей 68 копеек больше, чем в текущем году.

Больничный лист максимально может быть оплачен на 69 тысяч рублей.

Что касается одной из самых незащищенных категорий граждан — молодые мамочки, то их ждут в некотором роде вполне серьезные выплаты. Выплата по беременности и родам за первые 140 дней отпуска может достигать 322 тысячи 190 рублей. А самое большое ежемесячное пособие составит 27 тысяч 984 рубля.

Что касается единовременных выплат, то с 1 января выплата по родам достигнет 17 тысяч 479 рублей. В случае ранней постановки на учет в женскую консультацию из бюджета будущая мамочка получит 655 рублей.

Стоит отметить, что далеко не все женщины рады таким выплатам. «Единовременное пособие вроде норм, хотя, конечно, могли и побольше. А 655 рублей себе бы лучше в одно место засунули — пользы бы больше было», — рассказала беременная Дарья.

Екатерина Брязгунова

Читайте также:

Пособие на детей до трех лет должны получать все семьи

Срок декрета увеличат и включат в стаж

Уголовное дело завели на мужчину за прогулку с дочерью

Популярное

Мужчина в черном плаще убил двух собак на глазах у хозяйки

Сотни миллионов уйдут на главную беду Приморья, но этого мало

Пьяного дебошира выкинули в Уссурийске

Борис Кубай: Приморье ждет транспортный коллапс
Загрузка...
Опрос на Deita.ru

Что вы будете делать на новогодних каникулах?
Голосовать
Загрузка...