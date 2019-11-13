Названы размеры детских пособий в 2020 году

С 1 января традиционно вырастут различные пособия, в том числе для будущих и молодых мамочек и граждан, которым не повезло уйти на больничный, сообщает DEITA.RU. О том, на какие средства могут рассчитывать данные категории граждан, рассказал представитель Фонда социального страхования.

Так, начиная с 2020 года самое большое пособие по временной нетрудоспособности составит 2 тысячи 301 рубль 36 копеек. Это на 150 рублей 68 копеек больше, чем в текущем году.

Больничный лист максимально может быть оплачен на 69 тысяч рублей.

Что касается одной из самых незащищенных категорий граждан — молодые мамочки, то их ждут в некотором роде вполне серьезные выплаты. Выплата по беременности и родам за первые 140 дней отпуска может достигать 322 тысячи 190 рублей. А самое большое ежемесячное пособие составит 27 тысяч 984 рубля.

Что касается единовременных выплат, то с 1 января выплата по родам достигнет 17 тысяч 479 рублей. В случае ранней постановки на учет в женскую консультацию из бюджета будущая мамочка получит 655 рублей.

Стоит отметить, что далеко не все женщины рады таким выплатам. «Единовременное пособие вроде норм, хотя, конечно, могли и побольше. А 655 рублей себе бы лучше в одно место засунули — пользы бы больше было», — рассказала беременная Дарья.

Екатерина Брязгунова