Названы регионы, где 31 декабря объявлен выходным

До Нового года осталось чуть больше недели, и всё больше глав регионов России сделали 31 декабря выходным днём, сообщает DEITA.RU.

Среди Дальневосточных регионов отдыхать в канун Нового года будут жители Магаданской, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областей и Якутии. В Приморском крае губернатор Олег Кожемяко отметил, что решения подобного рода могут быть приняты непосредственно руководством предприятий, где работают приморцы. Для женщин 31 декабря является особенно важным днём, по мнению главы Приморья, так как прекрасной половине необходимо накрыть праздничный стол и хорошо выглядеть к нужному времени. Горожанки активно соглашаются с губернатором:

«Хорошо, продуктами закупились заранее, а готовить всё равно надо день в день. Вот с утра у плиты, а потом ещё успеть красоту навести – причёска, макияж. Часам к десяти можно и расслабиться, уходящий год провожать», - делится Светлана.

«Один год я 31 декабря работала до девяти вечера. Пока домой добралась – уже десять! Благо меня подруга выручила, готовила дома с помощниками, а я пришла на готовенькое. Но сил на праздник уже не оставалось – в половину второго я умудрилась заснуть. Конечно, выходной в такой важный день нужен!» - рассказала Анна.

Сотрудники бюджетных организаций, как отмечает «РБК», будут отдыхать в Ненецком автономном округе, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калининградской, Свердловской и Волгоградской областях. Губернатор Чукотского автономного округа порекомендовал главам предприятий своего региона сделать последний день декабря выходным.

В Мурманской области, как отмечает ТАСС, сотрудники бюджетных организаций будут отдыхать в предновогодний день в счёт рабочей субботы, 28 декабря. В Новосибирской области некоторые категории госслужащих отправили отдыхать 31 декабря, при этом правительство региона будет работать. Хакасия, Карелия, Томская, Курганская, Псковская, Брянская области, Удмуртия и Крым также отпустят госслужащих на отдых в последний день уходящего года.

Несмотря на большое число регионов, утвердивших завершающий день декабря выходным, большая часть субъектов РФ будет работать 31 декабря.

Софья Корф