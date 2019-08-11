Самые здоровые россияне проживают в Чечне, Курском области и Кабардино-Балкарии, а самые больные прочно осели в Санкт-Петербурге, Алтайском крае и Карелии, сообщает DEITA.RU. Такие выводы можно сделать, проанализировав статистический сборник Министерства здравоохранения России.

Как пишет РИА ФАН, так на каждые сто тысяч человек в Кабардино-Балкарии приходилось 95,8 тысячи случаев заболевания, в Чечне — на 500 случаев больше, а в Курской области — 116,6 тысячи.

Отмечается, что данный показатель показывает количество случаев, то есть один человек мог болеть два и более раз.

Ранее DEITA.RU сообщало, что каждый 41-й житель Приморского края болен онкологическим заболеванием.

Екатерина Брязгунова