Названы регионы, где россияне переплатили за ЖКХ
Граждане не везде исправно платят за коммунальные услуги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".
Эксперты аналитической службы международной сети FinExpertiza выявили большие объёмы задолженностей у россиян за ЖКХ. По данным специалистов, сейчас она составляет 121,2 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась более чем на 11%.
По регионам задолженность распределилась согласно их численности населения. Так, больше всего долгов скопилось в Москве и области. Далее идут Дагестан, Челябинская и Свердловская области.
Одновременно с этим, в России есть регионы, где сфера ЖКХ оказывается чрезвычайно прибыльной для государства и выходит на самоокупаемость. Таких территорий оказалось целых тридцать.
В топ-5 наиболее ответственных плательщиков вошли Астраханская и Белгородская области, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края. В них граждане заплатили от более чем 98 до 102% от необходимой суммы.
Ранее сообщалось о том, что некоторых жителям России могут просить долги за ЖКХ.
Дмитрий Шевченко