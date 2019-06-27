Граждане не везде исправно платят за коммунальные услуги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Российскую газету".

Эксперты аналитической службы международной сети FinExpertiza выявили большие объёмы задолженностей у россиян за ЖКХ. По данным специалистов, сейчас она составляет 121,2 миллиарда рублей. По сравнению с прошлым годом эта сумма увеличилась более чем на 11%.



По регионам задолженность распределилась согласно их численности населения. Так, больше всего долгов скопилось в Москве и области. Далее идут Дагестан, Челябинская и Свердловская области.

Одновременно с этим, в России есть регионы, где сфера ЖКХ оказывается чрезвычайно прибыльной для государства и выходит на самоокупаемость. Таких территорий оказалось целых тридцать.

В топ-5 наиболее ответственных плательщиков вошли Астраханская и Белгородская области, Санкт-Петербург, Краснодарский и Ставропольский края. В них граждане заплатили от более чем 98 до 102% от необходимой суммы.

Ранее сообщалось о том, что некоторых жителям России могут просить долги за ЖКХ.

Дмитрий Шевченко