Эксперты назвали самые "ипотечные" регионы страны, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Lenta.ru.

Объединенное кредитное бюро назвало Москву и Московскую область лидерами по выдаче ипотеки. Согласно данным организации, во втором квартале текущего года в регионе выдано свыше 29,5 тысячи займов почти на 124 миллиарда рублей



На втором месте оказался Санкт-Петербург. Там граждане оформили ипотеку на сумму 39,3 миллиарда рублей, взяв при этом 13,8 тысяч кредитов.

Кроме этого, на первые строчки рейтинга регионов с наибольшими объёмами ипотеки попали: Челябинская, Новосибирская и Свердловская области, а также Краснодарский и Красноярский края.

Дмитрий Шевченко