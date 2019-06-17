Стало известно, где больше всего в России распространены злокачественные новообразования, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Согласно данным Минздрава, Курская область является рекордсменом по количеству заболеваний, связанных с раком и онкологией. На сто тысяч жителей там приходится 3331,1 случая заболевания подобными недугами.

Второе место у Мордовии. Там соотношение на тысячу жителей составляет 3292,1 заболевших.

Замыкает тройку раковых заболеваний Краснодарский край. 3235,2 человек из ста тысяч населения региона страдают онкологическими заболеваниями.

В целом, как передаёт профильное ведомство, только за последние 10 лет уровень заболеваемости раком в России вырос на 40%.

Ранее сообщалось о том, что в российский больницам может быть введена система ранжирования такая же как и в отелях по всеми миру - учреждения здравоохранения могут начать оценивать в "звёздах".

Дмитрий Шевченко