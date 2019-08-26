Субъекты столкнулись с необходимостью получить ипотечную отсрочку, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Аналитическая компания FinExpertiza нашла 44 российских региона, где сложилась наиболее тяжёлая ситуация с выплатой по ипотеке среди населения.

При этом, в 25 регионах страны доля неплательщиков оказалась выше среднероссийского уровня в 1,04%. Среди них Республика Алтай, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия и Бурятия.

Кроме этого, показатель в большинстве субъектов с крупной долей неплатежей практически не увеличился за последние полгода — он рос лишь в трёх регионах, а именно Чечне, Адыгее и Ростовской области.

Закон об ипотечных каникулах вступил в России в силу 31 июля. Он предусматривает возможность получить полугодовую отсрочку платежа по кредиту для заёмщиков, попавших в трудную ситуацию.

Дмитрий Шевченко