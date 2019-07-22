Стало известно, в каких областях и краях России граждане испытывают самые большие затруднения при поиске или смене рабочего места, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Роструд озвучил данные напряжённости на рынке труда. Ведомство применило специальный коэффициент, который показывает отношение числа безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях региона.

Как оказалось, самый высокий показатель напряженности на рынке труда зафиксирован в Ингушетии. Там он равняется 118,4. При этом, для всей России этот коэффициент — 0,5.

На втором месте — Чечня с коэффициентом 23,8. Далее идёт Дагестан с 18,6 и Северная Осетия с 6,1, за ней Республика Тыва с показателем 5,2.

Самый низкий коэффициент напряженности на рынке труда зафиксирован в Амурской области и Еврейской автономной области. Там он составил всего 0,1.

Дмитрий Шевченко