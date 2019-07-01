Стало известно, где в России легче всего приобрести свою недвижимость, сообщает DEITA.RU.

Эксперты оценили возможность приобретения жилья площадью 60 квадратных метров при средней зарплате по регионам и минимального количества лет для выплаты кредита по квартире. Рейтинг составило РИА Новости.

Как оказалось, Магаданская область и Ямало-Ненецкий АО стали самыми доступными регионами для покупки жилой недвижимости. Среднестатистическому жителю этих регионов нужно порядка полутора лет для того, чтобы накопить денег на покупку типовой квартиры.

Далее в рейтинге расположились Ханты-Мансийский автономный округ и Мурманская область. Здесь придётся копить на квартиру около двух с половиной лет.

За 3,9 лет можно скопить на своё жильё на Камчатке, республике Коми, Красноярском крае, а также в Томской, Иркутской, Кемеровской и Челябинской областях.

Самыми недоступными для приобретения регионами стали южные территории России. В них в среднем придётся копить десять и более лет, чтобы иметь возможность обзавестись своим жильём.

Дмитрий Шевченко