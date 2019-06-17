Стало известно, где живут самые состоятельные семьи, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Росстат озвучил данные статистики о разнице между доходами и расходами, которая остаётся у российских семей. Как оказалось, за прошлый год этот показатель был весьма неплох в сравнении с более ранними данными.

Эксперты посчитали, что в средней российской семье складывается примерно такая ситуация: оба работающих родителя, имеющие двух детей, имели после вычета всех расходов 44,4 тысяч рублей, которые могли потратить на что-то, несвязанное с необходимыми расходами.

При этом, полученная информация могла довольно сильно зависеть от региона. Так, например, рекордсменом стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где эта разница составила целых 128,5 тысяч рублей в год.

Даже столица показала меньший результат. В Москве среднее число не превышало 102,4 тысячи рублей.

При этом в 9 регионах показатель превышал 50 тысяч рублей. В 15 регионах максимально возможный свободный денежный остаток выше среднего по стране значения в 44,3 тысячи рублей. Тенденция сохраняется третий год подряд.

Ранее сообщалось о том, что Госдума может принять закон, по которому многодетным семьям, в которых трое и более денег, могут начать компенсировать затраты на ипотеку в размере 450 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко