Росстат рассказал, где больше всего тратят на продукты, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Больше половины заработанных денег на закупку продуктов тратят жители Ингушетии и Дагестана. В процентом соотношении от доходов расходы на еду в них составили 57,9% и 53,8% соответственно.

При этом, как отметили в Росстате, жители Татарстана, ХМАО и Москвы тратили на еду всего 21,8%, 23,1% и 24,5% своих расходов.

Специалисты ведомства объясняют такой разброс в показателях с религиозными традициями и количеством детей, которые рождаются в том или ином регионе.

В числе регионов, жители которых больше всего тратятся на еду, также значится Чукотка с показателем 47,4%. Средняя зарплата в этом российском регионе составляет 95,8 тысячи рублей, однако продукты здесь стоят очень дорого.

Дмитрий Шевченко