Названы регионы с самыми большими зарплатами

Роструд нашёл самые прибыльные области и края страны, сообщает DEITA.RU.

Москва, Красноярский край, а также Якутия стали региона-лидерами по количеству высокооплачиваемых вакансий, предлагаемых россиянам на рынке труда.

Именно здесь в данный момент требуется несколько тысяч человек на работу, за которую готовы платить ежемесячно от 80 тысяч рублей.

Что касается сфер, где наблюдается и дефицит кадров, и заманчивые финансовые предложения, то они в первую очередь касаются направления высоких технологий.

Также работодатели готовы брать за большую плату специалистов из области строительства, продаж и недвижимости. Тем, кто имеет опыт работы в подобных сферах и готов честно трудиться работу с достойной оплатой будет найти несложно.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин распорядился увеличить зарплату представителям дипломатических специальностей.

Дмитрий Шевченко