Новости
Названы регионы с самыми большими зарплатами
20 Сентябрь 2019, 15:00
Смертельные заблуждения: в это верит каждый водитель
20 Сентябрь 2019, 14:54
Дмитрий Медведев отменил праздники
20 Сентябрь 2019, 14:30
Разлив нефти у столичного берега попал на видео
20 Сентябрь 2019, 14:15
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» завершился в Приморье
20 Сентябрь 2019, 14:08
За эти действия с машиной точно лишат прав
20 Сентябрь 2019, 14:00
Генконсульство КНДР высказалось о конфликте рыбаков и пограничников
20 Сентябрь 2019, 13:57
Лучшие клубы «серебряного возраста» назвали в Приморье
20 Сентябрь 2019, 13:45
Названы регионы с самыми большими зарплатами
20 Сентябрь 2019, 15:00
Роструд нашёл самые прибыльные области и края страны, сообщает DEITA.RU.
Москва, Красноярский край, а также Якутия стали региона-лидерами по количеству высокооплачиваемых вакансий, предлагаемых россиянам на рынке труда.
Именно здесь в данный момент требуется несколько тысяч человек на работу, за которую готовы платить ежемесячно от 80 тысяч рублей.
Что касается сфер, где наблюдается и дефицит кадров, и заманчивые финансовые предложения, то они в первую очередь касаются направления высоких технологий.
Также работодатели готовы брать за большую плату специалистов из области строительства, продаж и недвижимости. Тем, кто имеет опыт работы в подобных сферах и готов честно трудиться работу с достойной оплатой будет найти несложно.
Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин распорядился увеличить зарплату представителям дипломатических специальностей.
Дмитрий Шевченко