Названы регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ

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Стало известно, жители каких регионов тратят на коммуналку больше всего денег, сообщает DEITA.RU со ссылкой.

Названы российские субъекты, в которых местные жители платят за услуги ЖКХ выше, чем в среднем по стране.

Так, согласно рейтингу РИА Новости, люди, проживающие на Колыме и на Камчатке, тратят на коммуналку самые большие суммы в месяц по сравнению со всеми другими жителями России.

Как посчитали эксперты, именно у них траты на ЖКХ составляют до 14% от общих расходов за месяц по всем остальным категориям.

Также бы специалисты нашли и самые благоприятные в смысле уплаты денег за коммуналку регионы. Ими оказались Дагестан и Ингушетия.

Здесь местным жителям достаточно тратить лишь 5% своего месячного бюджета на оплату всех услуг ЖКХ. Это самый низкий показатель по России.

Средняя цифры по стране составила 9,6% или в районе четырёх с половиной тысяч рублей в денежном выражении.

Эксперты отмечают, что ещё два года назад данный показатель был на 4% меньше.

Дмитрий Шевченко

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