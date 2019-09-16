Названы регионы с самыми дорогими услугами ЖКХ

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Стало известно, жители каких регионов тратят на коммуналку больше всего денег, сообщает DEITA.RU со ссылкой.
Названы российские субъекты, в которых местные жители платят за услуги ЖКХ выше, чем в среднем по стране.
Так, согласно рейтингу РИА Новости, люди, проживающие на Колыме и на Камчатке, тратят на коммуналку самые большие суммы в месяц по сравнению со всеми другими жителями России.
Как посчитали эксперты, именно у них траты на ЖКХ составляют до 14% от общих расходов за месяц по всем остальным категориям.
Также бы специалисты нашли и самые благоприятные в смысле уплаты денег за коммуналку регионы. Ими оказались Дагестан и Ингушетия.
Здесь местным жителям достаточно тратить лишь 5% своего месячного бюджета на оплату всех услуг ЖКХ. Это самый низкий показатель по России.
Средняя цифры по стране составила 9,6% или в районе четырёх с половиной тысяч рублей в денежном выражении.
Эксперты отмечают, что ещё два года назад данный показатель был на 4% меньше.
Дмитрий Шевченко