Стало известно, где в России чаще всего обижают детей, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Росстат и министерство просвещения поделились данными о количестве случаев жестокого обращения с детьми за прошлый год.

Как оказалось, чаще всего с детьми поступали непозволительно грубо в Пермском крае. Там зарегистрировано 159 таких случаев.

Второе место делят Краснодарский край и Архангельская область. Здесь имели место 55 подобных случаев. На третьем место оказалась Оренбургская область с 53 случаями жестокого обращения с детьми.

Примечательно, что в России набралось довольно много регионов, в которых в прошлом году не было выявлено ни одного подобного случая.

Среди них оказались Чукотка, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Дагестан и ряд других регионов. При этом, в Калужской, Курганской и Вологодской областях число обращений наоборот возросло.

Дмитрий Шевченко