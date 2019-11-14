Названы регионы, в которые придут самые лютые морозы

Аномальные холода задержатся на Дальнем Востоке на несколько дней, сообщает DEITA.RU.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, которые приводит ТАСС, те холода, которые пришли 13-14 ноября – только начало серьезных заморозков. Скоро на Сибирь и Дальний Восток придут по-настоящему холодные арктические циклоны.

Так, главный синоптик посоветовал особенно «утепляться» жителям Забайкалья, Бурятии, Якутии, ЕАО и Хабаровского края. Там отклонение температуры от стандартной составит более 10 градусов. Эти регионы ждут особенно свирепые морозы – от 32 до 45 градусов.

Вильфанд рассказал о том, что такие же жестокие аномалии ждут Сибири, Коми и ЯНАО. Кроме того, он пояснил, что несколько дней настолько резких спадов температуры могут быть довольно опасны. В первую очередь, тем, что серьезно возрастет нагрузка на энергосети.

Напомним, все профильные службы края предупреждали приморцев о резком похолодании и сложных погодных условиях. Так, первый удар стихии пришелся в ночь с 13 на 14 ноября. Краевая ГИБДД рекомендует не выезжать на дороги неопытным водителям и на автомобилях без зимней резины. Кроме того, следует быть острожным и умелым шоферам, а также пешеходам – резкий порывистый ветер, гололед и сложные условия видимости могут являться причиной серьезных дорожных происшествий.

Александра Маслова