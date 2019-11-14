Названы регионы, в которые придут самые лютые морозы

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Аномальные холода задержатся на Дальнем Востоке на несколько дней, сообщает DEITA.RU.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, которые приводит ТАСС, те холода, которые пришли 13-14 ноября – только начало серьезных заморозков. Скоро на Сибирь и Дальний Восток придут по-настоящему холодные арктические циклоны.
Так, главный синоптик посоветовал особенно «утепляться» жителям Забайкалья, Бурятии, Якутии, ЕАО и Хабаровского края. Там отклонение температуры от стандартной составит более 10 градусов. Эти регионы ждут особенно свирепые морозы – от 32 до 45 градусов.
Вильфанд рассказал о том, что такие же жестокие аномалии ждут Сибири, Коми и ЯНАО. Кроме того, он пояснил, что несколько дней настолько резких спадов температуры могут быть довольно опасны. В первую очередь, тем, что серьезно возрастет нагрузка на энергосети.
Напомним, все профильные службы края предупреждали приморцев о резком похолодании и сложных погодных условиях. Так, первый удар стихии пришелся в ночь с 13 на 14 ноября. Краевая ГИБДД рекомендует не выезжать на дороги неопытным водителям и на автомобилях без зимней резины. Кроме того, следует быть острожным и умелым шоферам, а также пешеходам – резкий порывистый ветер, гололед и сложные условия видимости могут являться причиной серьезных дорожных происшествий.
Александра Маслова