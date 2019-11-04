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Названы регионы, в которых цены на ЖКХ взлетят

жкх

Распоряжение правительства устанавливает максимальный рост тарифных ставок для каждого региона, сообщает DEITA.RU.

На сколько подорожают услуги ЖКХ в регионах стало известно после публикации соответствующего постановления правительства. Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева рассказала «Российской газете», каким регионам ждать повышения цен.

Так, сильнее всего (от 5 до 6,5%) вырастут тарифы в Москве, Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии. На втором месте, от 4 до 4,9%: в Адыгее, Северной Осетии, Республике Алтай, Алтайском крае, Хакасии, Забайкальском крае, Краснодарском и Красноярском краях, в Амурской области, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской, Московской, Томской областях и ряде других регионов.

А вот самый маленький рост тарифов запланирован только в одном регионе – Ненецком автономном округе (2,4%).

Елена Миронова

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