Росстат составил рейтинг регионов, в котором жители тратят больше половины доходов только на продукты, сообщает DEITA.RU.



Росстат изучил показатели трат жителей разных российских регионов. На этот раз аналитики выяснили, сколько денег россияне тратят на продукты питания. Самые большие траты – в Ингушетии и Дагестане: 57,9% и 53,8% соответственно.

А вот жители Москвы тратят на еду только 24,5% от своей зарплаты. Такие же показатели в Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе.

В Росстате также объяснили причины того, почему люди тратят столько денег только на продукты. Прежде всего на этот показатель влияет уровень зарплат и цен. Также важны особенности регионов: например, религия и привычное количество детей в семьях.

Елена Миронова