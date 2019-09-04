Стало известно, где больше всего вредных веществ в атмосфере, сообщает DEITA.RU.

Росгидромет составил список самых грязных городов России по качеству воздуха. Как оказалось, наибольший объём вредных выбросов от стационарных источников загрязнения зафиксирован в Сибириа, наименьший — в Северо-Кавказском федеральном округе.

При этом, по показателю передвижных источников больше всего выбросов в Центральной части России, а наименьшее количество — на Кавказе и Дальнем Востоке.

Городами с самым грязным воздухом названы Норильск, Новокузнецк, Магнитогорск, Череповец и Абакан.Именно здесь расположены крупные промышленные предприятия, которые выбрасывают в атмосферу большие объёмы вредных веществ.

Кроме того, в список городов с самой загрязненной почвой вошли населенные пункты Приморья, Новгородской области и Санкт-Петербург. Проблемными признаны города Челябинской и Кировской областей, а также Свердловской области, Красноярского края и Забайкалья.

Дмитрий Шевченко