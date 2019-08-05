Стало известно, где проживает больше всего людей с зависимостью от алкоголя, сообщает DEITA.RU,

Министерство здравоохранения России раскрыло данные о количестве граждан, испытывающих психологические расстройства, связанными с употреблением алкоголя, и в том числе с синдромом алкогольной зависимости.

Как оказалось, в прошлом году наибольшее число пациентов с такими проблемами было зафиксировано в Москве. Примечательно, что примерно равное количество граждан было поставлена на алкогольный на учёт в Подмосковье.

Первую пятёрку регионов с наибольшим числом таких пациентов вошли также Пермский край, Челябинская область и Башкирия.

Дмитрий Шевченко