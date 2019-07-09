Стало известно, кто вошёл в число самых обеспеченных слуг народа, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Forbes.

Журнал Forbes опубликовал традиционный список 100 самых богатых российских чиновников и депутатов. Издание выпускает его ежегодно.



Как оказалось, Первую строчку занял депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов, который также является основателем группы компаний "Владимирский стандарт". По данным издания, за 2018 год его доход составил около 9,97 миллиардов рублей.

На втором месте заместитель председателя Заксобрания Челябинской области и совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков. Его доход за прошлый год составил 4,46 миллиардов рублей.

На третьем месте оказался депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев, а также хозяин местной кондитерской фабрики "Славянка". В прошлом году его семья заработала 2,84 миллиардов рублей.

Дмитрий Шевченко