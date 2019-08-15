Стало известно, чем чаще всего болеют российские школьники, сообщает DEITA.RU.

Минздрав назвал самые распространенные заболевания среди учеников российских школ. Как оказалось, среди девочек чаще всего встречаются дефицит массы тела, близорукость, неврозы и головные боли.

Мальчики, в свою очередь, больше всего страдают от гастрита, язвы, плоскостопия, гипертонии, ожирения и астмы.

При этом, отмечается, что к абсолютно здоровым первоклашкам были отнесены всего 4,3% детей из общего числа всех российских школьников.

Однако уже к концу обучения в школе таких учеников не остаётся и вовсе. Специалисты отмечают, что хронические заболевания стали диагностироваться на 52,8% чаще, а функциональные отклонения — на 15%.

Дмитрий Шевченко