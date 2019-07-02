Стали известно, какие марки авто легче всего приобрести, сообщает DEITA.RU.

Аналитическое агентство "Автостат" поделилось статистикой доступности автомобилей на российском рынке. Как оказалось, самой доступной маркой стала отечественная LADA Granta.

Машина уже стала лидером продаж в России. Её можно купить у дилера в среднем за 522,9 тысячи рублей.

На втором месте рейтинга доступности оказался Datsun on-DO. В среднем его можно купить на российском автомобильном рынке за 529,9 тысячи рублей.

Замкнула топ-3 рейтинга LADA 4x4. Она стоит в среднем 563,8 тысячи рублей.

В первую десятку также вошли Datsun mi-DO, Renault Sandero и Logan.

Дмитрий Шевченко