Составлен список российских городов, в которых сложилась самая тяжёлая экологическая ситуация, сообщает DEITA.RU.

Аналитический портал Domofond провёл исследование экологической обстановки в России и выяснил в каких городах дела обстоят хуже всего.



По данным сайта, средняя по стране удовлетворенность горожан экологией составила 6,6 балла из 10 возможных. При этом, самый лучший показатель оказался у Геленджика.

А вот хуже всего себя чувствуют жители Норильска. Они оценили состояние экологии в городе они лишь на 1,9 балла. Местные жители также поделились своими впечатлениями от прогулок по улицам.

По их словам, в воздухе пахнет серой, жжёной резиной, а во рту стоит кисловатый привкус. Нередко здесь выпадает чёрный снег, а люди задыхаются пылью.

В список самых загрязненных городов по отзывам местных жителей вошли также Воркута и Якутск — показатели этих городов составили 3,6 балла. Москвичи оценили состояние экологии в городе на 7,2 балла, а петербуржцы — на 6,8 балла.

Дмитрий Шевченко