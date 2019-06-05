Специалисты указали на области, где существуют самые большие проблемы с экологией, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Общественная организация "Зеленый патруль" собрала рейтинг загрязнения российских регионов. Согласно полученным данным экспертов, самыми грязными признаны Краснодарский край, Иркутская, Нижегородская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области.

При этом, руководитель экологической организации Роман Пукалов отмечает, что жалобы на неудовлетворительное состояние окружающей среды поступали из многих других субъектов России, таких как, Приморский край, Урал, Кемеровская, Иркутская и Самарская области.

Лучшими регионами с точки зрения чистоты природы оказались Алтайский край и Республика Алтай, а также Тамбовская и Белгородская области.

К слову, этой весной в Приморье большими усилиями удалось предотвратить масштабное загрязнение территории после утечки топлива с АЗС в селе Яковлевка. Специалисты топливной компании потратили много усилий на ликвидацию последствий разлива горючего.

5 июня этого года местные жители посёлка Олений также обнаружили топливные пятна в реке Кневичанка, которая впадает в реку Артёмка, которая в свою очередь встречается с Уссурийским заливом, где располагаются основные бухты отдыха, пользующиеся большой популярностью у жителей Владивостока и всего края.

Также приморцы регулярно жалуются на проблему угольной пыли, застилающую города из-за перевалки этого груза стивидорами.

Дмитрий Шевченко