Стало известно, где россияне набирают лишний вес во время отпуска, сообщает DEITA.RU.

По данным портала "Туту.ру", опубликованным РИА Новости, россияне легче всего перестают следить за своим весом в Турции, а также на отдыхе внутри страны. При этом лишние килограммы привозит с собой половина отечественных туристов, а во время отдыха по системе "всё включено" — каждый пятый.

Только семь процентов из десяти обрастают лишним весом в странах ближнего зарубежья, а в дальнем зарубежье — 4%. При этом, 17% туристов признаются, что питаются так, чтобы не набрать лишних килограммов за время отпуска.

Ранее 29 % россиян ответили, что при выборе гостиницы обращают первостепенное внимание на стоимость номера.

В прочем, остаться в России и довольно легко потратить свои деньги не представляется большой проблемой. Особенно, если попадаться на ловушках на дорогах страны.