Стало известно, кто будет востребован на рынке труда, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Эксперты Высшей школы экономики поделились своим мнением о том, какие специальности будут пользоваться наибольшим спросом и популярностью среди работодателей в самом ближайшем будущем. Как оказалось, самая большая нужна в новых квалифицированных кадрах будет наблюдаться в секторе высоких технологий.

Если смотреть шире, то согласно данным экспертов, будет в цене люди, которые смогут выполнять несколько параллельных задач одновременно и вести сразу несколько проектов. Немаловажной компетенцией станет умение работать с искусственным интеллектом, большими объёмами данных, виртуальной реальностью и интернетом вещей.

Одной из ключевых профессий будущего станет специальность инженера по информационной безопасности. Именно такие работники будут сохранять самые важные данные от копирования и кражи. Также станут востребованными и IT-юристы, которые займутся сопровождением бизнеса в условиях цифровой экономики.



Очевидно, что обеспечение потребности в новых специалистах будет возможно только при наличии системы высшего образования, отвечающей таким запросам и желании учиться. Тем временем, согласно опросам общественного мнения, больше половины россияне не желают обучаться в вузе.

Дмитрий Шевченко