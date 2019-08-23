Стало известно, какие работы больше всего негативно влияют за репродуктивное здоровье людей, сообщает DEITA.RU.

Медицинские эксперты отнесли к вредным профессиям маляров, чистильщиков, гальваников, операторов АЗС и другие, где деятельность связана с химическими факторами.

Также к опасным сферам причислены те, которые связаны с вибрациями, такие как, шлифовальщик, дорожник, водитель, гравер, а также профессии с воздействием электрических, магнитных и электромагнитных полей.

Кроме этого, вредными посчитали работу укладчиками-упаковщиками, такелажниками и формовщиками из-за необходимости поднимать тяжести.

Особый риск для репродуктивного здоровья женщин представляет работа с микроорганизмами. К этой категории можно отнести сотрудников медучреждений, пищевой промышленности, лабораторий, животноводства, водоочистных сооружений.

Дмитрий Шевченко