Стало известно, на каких работа больше всего портится здоровье, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Роспотребнадзор выявил профессии, которые являются самыми вредными и опасными для работников. Как оказалось, самой "агрессивной" средой для человека являются места трудящихся в горнодобывающей сфере. На долю шахтеров и нефтяников пришлось 47,5% случаев проблем со здоровьем.

На втором месте оказались сотрудники обрабатывающих производств с долей 27,3% от впервые зарегистрированных случаев. Третье место в рейтинге наиболее опасных для здоровья профессий досталось представителям предприятий транспортировки и хранения.

Основными причинами, по которым врачи диагностируют работникам профессиональные заболевания, признаны физические перегрузки, производственные травмы и отравлениями химическими веществами.

Дмитрий Шевченко