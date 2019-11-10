Названы самые опасные лекарства для пожилых людей

Имеется всего лишь несколько видов лекарственных препаратов, которые считаются крайне вредными, если не сказать, опасными для людей так называемого серебряного возраста, сообщает DEITA.RU. Такого мнение ведущего терапевта из Сан-Франциско Пэта Салбера.

Как пишет Newsmax, из-за неверного применения препаратов в Соединенных Штатах ежегодно умирает свыше 1,5 миллиона человек.

Самыми опасными лекарствами для пожилых людей являются те, которые плохо выводятся из почек. Среди них Салбер называет средства от диабета. Однако речь идет только о тех, которые имеют длительный период полувыведения.

Пожилым людям также следует воздержать от антихолинергических средств. Из-за них могут появиться запоры и проблемы с мочеиспусканием. В список Салбера также вошли миорелаксанты, минеральное масло для лечения запоров и бензодиазепин.

Ранее прошла информация о том, что существует виды рака, при которых человек не проживет больше одного года. Среди них рак пищевода, желудка и даже шейки матки.

Кроме того, в преддверии зимы врач-терапевт напоминает россиянам, которые живут в самых северных регионах страны, что в сильные морозы нужно следить за тем, как человек одет. Если на улицу минус 35 градусов и меньше, есть риск заработать остановку сердца.

Екатерина Брязгунова