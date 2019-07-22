Стало известно, кто является самыми дисциплинированными заёмщиками в России, сообщает DEITA.RU.

Аналитическое бюро "Юником 24" составило рейтинг профессий, представители которых ответственно относятся к обслуживанию своих долгов, взятых в офисах МФО.

Как оказалось, наиболее дисциплинированными заёмщиками стали бюджетники, также широкий спектр специалистов, занятых в финансовой сфере, в частности, банкиры.

Такие работники регулярно вносят платежи по кредитам практически без задержек. По мнению экспертов, причиной хорошей платежной дисциплины является наличие стабильной работы и постоянного заработка у клиентов этих групп.

Кроме того, немаловажным фактором является и социальный статус клиента, где наличие просрочки может осудить окружение.

Дмитрий Шевченко