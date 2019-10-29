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Названы самые первые симптомы рака

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Названы самые первые симптомы рака

Ученые научились выявлять заболевание перед тем, как появятся клинические симптому, сообщает DEITA.RU.

Два самых распространенных вида онкологии – рак кожи и рак молочной железы. Ученые назвали самые первые симптому для этих видов рака. Об этом сообщает РИА «ФАН».

Для рака кожи это незначительные изменения формы или цвета у родинок. Также родимые пятна становятся болезненными.

Для рака груди первый сигнал, с которым надо бежать к врачу, – форма и размер груди резко изменились. Также симптомом может стать раздражение на коже.

Для рака печени характерны регулярные ночные пробуждения с 1 до 3 ночи, а отсутствие аппетита, запоры и раздражения от жирной или сладкой пищи характерны для рака кишечника.

Елена Миронова

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