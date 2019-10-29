Новости
Мошенничества со СНИЛС зафиксированы в России
29 Октябрь 2019, 05:45
Названы самые первые симптомы рака
29 Октябрь 2019, 05:00
За объезд ям начали штрафовать
29 Октябрь 2019, 04:15
Как быстро проверить, была ли машина в ДТП, рассказали в Сети
29 Октябрь 2019, 03:30
Киев отключил воду в ЛНР
29 Октябрь 2019, 02:45
Песков рассказал, зачем губернаторов поставили во главу «Единой России»
29 Октябрь 2019, 02:00
Новую статью в Уголовном кодексе потребовал Путин
29 Октябрь 2019, 01:15
Разрешение эвтаназии в России прокомментировал Кремль
29 Октябрь 2019, 00:30
Названы самые первые симптомы рака
Названы самые первые симптомы рака
Ученые научились выявлять заболевание перед тем, как появятся клинические симптому, сообщает DEITA.RU.
Два самых распространенных вида онкологии – рак кожи и рак молочной железы. Ученые назвали самые первые симптому для этих видов рака. Об этом сообщает РИА «ФАН».
Для рака кожи это незначительные изменения формы или цвета у родинок. Также родимые пятна становятся болезненными.
Для рака груди первый сигнал, с которым надо бежать к врачу, – форма и размер груди резко изменились. Также симптомом может стать раздражение на коже.
Для рака печени характерны регулярные ночные пробуждения с 1 до 3 ночи, а отсутствие аппетита, запоры и раздражения от жирной или сладкой пищи характерны для рака кишечника.
Елена Миронова