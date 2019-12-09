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Названы самые популярные марки автомобилей у россиян
Самая популярная марка автомобилей у жителей России — отечественная Lada, сообщает DEITA.RU.
Только за ноябрь текущего года продано свыше 31-й тысячи таких автомобилей, а это ни много, ни мало, а 20 процентов от всех машин, которые приобрели россияне.
Вторыми по популярности оказались автомобили марки Kia. Их в ноябре продали свыше 12 процентов от общего числа.
В топ-3 также вошли автомобили марки Hyundai. За предыдущий месяц, пишет РИА ФАН, их было реализовано свыше 16,3 тысячи экземпляров.
Отмечается, что самыми популярными моделями стали Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio и Hyundai Сreta.
Екатерина Брязгунова