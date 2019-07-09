Озвучены марки машин, которые чаще всего предпочитает большинство россиян, сообщает DEITA.RU.

Аналитическое бюро "Автостат" составило рейтинг самых продаваемых автомобилей со средней ценой 2 миллиона рублей.

Первое место занял седан Toyota Camry, который с января по июнь 2019 года разошелся тиражом 16 321 автомобиль.

Стартовая цена такой машины составляет 1,57 миллиона рублей, а самая полная версия оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Второе место досталось Volkswagen Tiguan с 16 294 проданных кроссоверов. Диапазон цен на модель начинается от 1,5 миллионов и заканчивается на отметке 2,6 миллиона рублей.

На третьем место Toyota RAV4, который предлагается в России по цене от 1,57 миллиона до 2,3 миллиона рублей.

Дмитрий Шевченко