Стало известно, каких "японок" предпочитают российские автолюбители, сообщает DEITA.RU.

Специалисты составили рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке за первое полугодие текущего года.

Как пишет портал "Автостат" лидером продаж ожидаемо стала марка Toyota Corolla, которая остаётся неизменным фаворитом среди россиян на протяжении многих лет.

За первые шесть месяцев года её продали в России 25 тысяч раз. Это самый крупный результат среди всех японских автоконцернов.

Второе место занял также очень популярный в России автомобиль Honda Fit. Его продали уже заметно меньше, чем Короллу, но тоже довольно много - 10 тысяч экземпляров.

Далее по списку опять идёт Тойота с её огромной линейной популярных авто и лишь на 9 месте появляется Mazda Demio.

Дмитрий Шевченко