Стало известно, какие машины предпочитают россияне по итогам июня, сообщает DEITA.RU.

Бюро "Автостат" выявило самые популярные автомобили с пробегом среди жителей России. По оценкам экспертов, лидером в данном сегменте стал Ford Focus.

Его приобрели 11,6 тысяч россиян. На втором месте оказался отечественная автомобиль Lada 2114, общий объём продаж которой за июнь составил 11,5 тысяч штук.

На третьем месте находится также отечественный седан Lada 2107. В прошлом месяце его приобрели в количестве 10,2 тысяч экземпляров.

Ранее сообщалось, что с начала года россияне приобрели 562 тысяч подержанных машин отечественного производства.

Дмитрий Шевченко