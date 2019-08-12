Стало известно, какие машины китайского производства предпочитают россияне, сообщает DEITA.RU.

Агентство "Автостат" составило список самых продаваемых китайских марок автомобилей в России. Данные были получены экспертами за первое полугодие текущего года.

Согласно результатам продаж, первое место занял кроссовер Geely Atlas. Он был продан в количестве 3279 штук. На втором месте кроссовер Haval H6, который купили 2536 раз.

Третий результат достался кроссоверу Chery Tiggo 3. Его решило приобрести с начала года в России 1547 покупателей.



На четвертой и пятой строчках тоже оказались кроссоверы – Lifan X60 и DFM AX7, которые разошлись тиражом в 873 и 812 экземпляров соответственно.

Эксперты отмечают положительную динамику продаж китайских машин на российском рынке год от года.

Дмитрий Шевченко